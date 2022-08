Les mythique Palais Niel à Toulouse sera bientôt ouvert au public

La Fondation du Patrimoine a lancé un appel aux dons et au mécénat d'entreprises pour restaurer les façades du palais militaire Niel à Toulouse. Elle a déjà reçu 110 000 euros. Le palais pourrait prochainement ouvrir au public une fois par mois.

La Fondation du Patrimoine a déjà reçu plus de 110.000 euros de dons pour rénover Le mythique Palais Niel à Toulouse. Un palais situé dans le quartier Saint-Etienne, quartier qui postule au label Unesco. Il est situé rue Montoulieu-Saint-Jacques, entre la préfecture et le Grand rond. Ce palais militaire a été construit au 19ème siècle, entre 1863 et 1868, pour le maréchal de France Adolphe Niel, commandant de l'armée du sud de la france. Il appartient au ministère de la Défense.

Une ouverture au public une fois par mois

Les Toulousains peuvent voir sa façade extérieure depuis 150 ans mais le palais n'est ouvert au public qu'à l’occasion des Journées du Patrimoine. Cela pourrait changer à la rentrée, après la restauration des façades explique Bernard Cassagnet, délégué régional de la fondation du patrimoine :

La fondation du Patrimoine a besoin, au total, d'1 million 200 000 euros pour la restauration des façades. Le palais devrait ouvrir avec une entrée par le Grand Rond et le jardin être accessible au public. Le palais est actuellement occupé par la 11e brigade parachutiste.