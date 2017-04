Les Natur'Elles, deux Landaises survitaminées, repartent à l'assaut des raids aventure féminins !

Deux jeunes mères de familles, amies et collègues, se sont lancé le défi de participer à des raids très sportifs. Nos deux Landaises ne peuvent plus s'en passer.

Célia et Virginie, 35 et 40 ans, sont de retour ! Nos Natur'Elles, deux mères de famille de l’agglomération dacquoise se sont lancées sur le tard dans les raids aventure féminins. En novembre 2015, pour leur grande première, avec leur copine ch’ti Emilie rencontrée grâce à internet , elles avaient terminé 12 ème sur 72 équipes au raid amazones à Bali. Leur périple avait été très suivi sur les réseaux sociaux. Depuis la vie quotidienne avait repris son cours. L'appel du dépassement de soi a été le plus fort.

Mères de cinq jeunes enfants, associée dans la vie dans un cabinet de psychologue pour enfants, elles avaient réussi à collecter 15 000 euros pour leur participation.Le même budget va leur permettre de retrouver les sensations fortes.

Au menu, deux raids !

D’abord, nos gazelles gasconnes vont s'aligner sur le raid des Alizés , novembre 2017 en Martinique. Puis cet hiver, fin janvier, direction la Finlande et la Laponie, pour une première édition glaçante du Raid Finland Trophy. Entre la chaleur et la glace, ce sera le grand écart avec des épreuves exigeantes : vtt, running, raquettes dans la neige, fat bike etc...