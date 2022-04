Les naturistes profitent des derniers rayons de soleil à Villeneuve-lès-Maguelone

Le soleil brille fort dans tout l'Hérault lundi et mardi, mais le temps va se couvrir dès mercredi. Alors sur la plage naturiste de Villeneuve-lès-Maguelone, on profite de cette parenthèse enchantée.

On profite des derniers rayons de soleil dans l'Hérault. Il fait encore beau ce mardi mais la pluie revient dès mercredi. Une parenthèse enchantée qui fait le bonheur des plagistes de tout poil...ou à poil. Les adeptes du naturisme sont nombreux à se dorer la pilule sur la plage de Villeneuve-lès-Maguelone.

Objectif bronzette

Uniquement vêtu de ses lunettes de soleil, Thierry n'a qu'une seule activité au programme : "On va bronzer, on est venus pour ça. Ça nous manquait après cet hiver un peu maussade et tous ces confinements." Pas de doute possible, son bronzage sera intégral. "De la tête aux pieds, en passant par le reste !", lance-t-il.

Les naturistes font mentir le dicton : "en avril, ne te découvre pas d'un fil"

Pas beaucoup de baigneurs, en revanche. Henri regarde l'eau sans y plonger. "Habituellement, je vais nager, mais là elle est trop froide. Je vais juste profiter du soleil et de ce que nous offre la planète", dit-il avec un sourire. Le petit vent frais ne dérange pas Sandy, allongée sur une serviette brillante, comme une couverture de survie. Pour elle, les naturistes, c'est comme une deuxième famille : "On se connaît depuis un moment, on s'apprécie, on partage des repas et l'essentiel de la vie."

Le soleil devrait briller encore jusqu'à mardi soir, alors n'oubliez pas la crème solaire.