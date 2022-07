Les Nocturnes de la Villa Ephrussi : un été festif à Saint-Jean-Cap-Ferrat !

Des soirées inoubliables au cœur d'une grande Villa entourée de ses grands jardins, ça vous fait rêver ? Les Nocturnes de la Villa Ephrussi ont lieu cet été, les lundis et mardis, du 4 juillet au 30 août 2022. Située à Saint-Jean-Cap-Ferrat, la Villa Ephrussi de Rothschild surplombe le Cap Ferrat entre la Baie de Beaulieu et la rade de Villefranche. Durant ces Nocturnes, vous avez l'occasion de découvrir les 7 hectares composés de 8 jardins différents avec des aspects méditerranéens, espagnols, japonais ou encore provençaux. C'est aussi une architecture ancienne et des objets historiques qui font tout le charme de la Villa. Nathalie Savignard présente la programmation.

C'est aussi des collections merveilleuses du 18e siècle, on voyage également à travers les collections avec des œuvres [...], une table de jeu ayant appartenue à Marie Antoinette. Nous avons aussi la plus belle collection en porcelaine après celle de la Reine d'Angleterre.

Nathalie Savignard, attachée de direction de la Villa Ephrussi Copier

Les Nocturnes de la Villa Ephrussi en 2 minutes avec Nathalie Savignard