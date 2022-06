Les Nocturnes du piano : 6 soirées de prestige à l'Hippodrome Côte d'Azur

Le festival des Nocturnes du piano vous donne rendez-vous du 2 au 7 juillet 2022 à l'hippodrome de la Côte d'Azur situé à Cagnes-sur-Mer. Chaque soir, les artistes vous offrent des concerts pour débuter les vacances. Christine Gastaud, présidente de l'évènement, présente les origines de ce festival ainsi que la programmation de l'édition 2022.

Ce festival, ça fait des années que j'en rêve. Je suis enseignante depuis mes 18 ans et cette idée me trottait dans la tête depuis un grand nombre d'années, puisque le but de ma vie c'est de prendre des enfants et de les former à jouer sur scène.