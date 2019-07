Trois nordistes ambitieux aux Championnats du Monde de natation en Corée du Sud

Alors que le Denaisien Marc-Antoine Olivier a déjà commencé à briller à Yeosu en remportant la médaille d'argent sur le 10 km en eau libre, il sera rejoint par deux nageuses de Roubaix et Lille, Fantine Lesaffre et Marie Wattel, alignées en série dans la piscine dès ce dimanche 21 juillet.

Fantine Lesaffre (à gauche), Marc-Antoine Olivier et Marie Wattel sont les trois représentants de notre région lors des Championnats du Monde de natation de Gwangju et Yeosu (Corée du Sud).

Alors que les épreuves de natation en piscine débutent ce dimanche 21 juillet, les XVIIIe Championnats du Monde de Natation, organisés en Corée du Sud, ont déjà commencé depuis le 12 juillet avec les épreuves de plongeon, natation synchronisée, water-polo et nage en eau libre. Ces dernières ont apportées les premières médailles à la France, trois breloques en argent dont celle obtenue par Marc-Antoine Olivier sur le 10 km. Le Denaisien n'est pas le seul nordiste présent en Corée. Les nageuses Marie Wattel et Fantine Lesaffre débuteront leur copieux programme dès dimanche 21 juillet dans la piscine de Gwangju.

Marc-Antoine Olivier, ce mardi 16 juillet, en plein ravitaillement lors du 10 km des Championnats du Monde à Yeosu. Le Denaisien a remporté la médaille d'argent à l'issue de la course. © Maxppp - Jeon Heon-Kyun

Ce mardi 16 juillet, Marc-Antoine Olivier, déjà médaillé olympique à Rio De Janeiro en 2016 et champion du monde du 5 km il y a deux ans à Budapest, a frôlé la victoire. S'il n'a touché la planche d'arrivée qu'avec une seconde d'avance sur son poursuivant Rob Muffels, il a fini encore plus près du vainqueur, l' Allemand Florian Wellbrock, qui ne l'a devancé que de deux dixièmes de secondes, après près de 108 minutes de courses.

"Le repos va être important pendant les vacances, parce que je connais Philippe (Lucas)" - Marc-Antoine Olivier

Une médaille d'argent qui lui garantit un ticket pour les Jeux Olympiques de Tokyo en 2020 sur cette distance, mais le Denaisien, qui s’entraîne aujourd'hui à Montpellier avec le fameux Philippe Lucas, n'en a pas fini avec le plan d'eau de Yeosu: " Il me reste le 25 km et peut-être le relais pendant ces Mondiaux et j'espère les réussir encore mieux qu'aujourd'hui. Le relais 5 km, pour lequel il sera aligné avec Aurélie Muller, Lara Grangeon et David Aubry, aura lieu ce jeudi 18 juillet et le 25 km le lendemain, à 8 heures (heure locale).

Deux Championnes d'Europe dans les bassin dès dimanche

La Roubaisienne Fantine Lesaffre, licenciée au Stade de Vanves (Hauts-De-Seine), a pris une autre dimension l'année dernière après son sacre sur le 400m 4 nages à Glasgow, lors des Championnats d'Europe. Elle avait confirmé au mois de décembre en remportant la médaille de bronze sur la même distance lors des Mondiaux en petit bassin (de 25 mètres). Avant de s'aligner sur sa distance de prédilection le dimanche 28 juillet, elle débutera le 21 juillet avec le 200m 4 nages (séries le matin et finales le soir).

La Lilloise Fantine Lesaffre a acquis l'année dernière à Glasgow un nouveau statut après son titre dans l'épreuve du 400m 4 nages des Championnats d'Europe. © Maxppp - Ian Rutherford

De son côté, la Lilloise Marie Wattel, qui s'entraîne en Angleterre, revenue de Glasgow avec deux titres lors des relais (400m nage libre dames et 400m nage libre mixte), s'alignera sur deux épreuves de nage papillon (le 50m et le 100m). Elle dispute à Gangju ses troisièmes Championnats du Monde, après Barcelone en 2013 et Kazan en 2015. Son programme en Corée du Sud débutera aussi ce dimanche 21 juillet avec le 100m papillon (finales le soir), et se poursuivra vendredi 26 avec le 50m papillon (demi-finales le soir et finales le lendemain soir).

Avec le décalage horaire, les finales des épreuves en piscine auront lieu à partir de 13 heures en France, du 21 au 28 juillet.