Top Chef : les nouveaux projets de Florian Barbarot, candidat normand éliminé de l'émission de M6

Seine-Maritime, France

L'aventure s'est arrêtée pour lui aux quarts de finale : Florian Barbarot, originaire de Seine-Maritime, a été éliminé de l'émission Top Chef, diffusée sur M6. Mais le cuisinier ne se laisse pas abattre : une semaine après, de passage à France Bleu Normandie, il évoque ses nombreux projets.

Il était pour l'instant le chef adjoint de l'auberge La Pomme, à Damps (Eure). Florian Barbarot aimerait maintenant posséder son propre restaurant gastronomique. Pour ne pas délaisser les porte-monnaies plus modestes, il développera aussi dans la capitale française son concept de fast-food : "Ce sera de la cuisine de qualité, avec des produits de saison, explique l'ex-candidat de Top Chef. Le but, c'est de rester dans une gamme de prix accessible. On sera entre 10 et 15 euros."

Les deux établissements seront créés à Paris. Florian Barbarot n'exclue pas d'ouvrir des restaurants supplémentaires à Bordeaux, et peut-être même ensuite en Normandie.

Une chaîne YouTube qui allie conseils sportifs et diététiques

Deux autres projets qui tiennent à cœur au cuisinier : des cours de cuisine et la création d'une chaîne YouTube.

Elle sera conçue avec son ami et associé Romain Desrosiers. Leur objectif : "Créer un concept de food-training, qui n'existe pas : un coach sportif et un chef de cuisine." Florian Barbarot estime en effet "qu'on sait bien faire du sport, qu'on sait bien manger mais savoir faire les deux ensemble, c'est plus rare."

Il le reconnaît : son passage dans Top Chef donne beaucoup de visibilité à ses projets. "C'est un accélérateur incroyable."