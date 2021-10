"Les Nouvelles lettres persanes" : un projet pour valoriser la culture franco-turque de Bourganeuf

Une documentariste et un écrivain franco-turc entament une résidence de trois ans à Bourganeuf. Ils vont intervenir dans les écoles et solliciter les acteurs locaux pour favoriser les échanges culturels et mettre en lumière l'histoire turque de la commune.

Les habitants de Bourganeuf vont découvrir ou redécouvrir leur histoire turque grâce à un projet culturel qui va durer trois ans. Baptisé "Les Nouvelles lettres persanes" en clin d'œil à Montesquieu, il a été présenté ce lundi au lycée professionnel Delphine Gay. Il est porté par Anne Pastor, documentariste pour France Inter, et Timour Muhidine, écrivain, traducteur et universitaire franco-turc, responsable de la collection "Lettres turques" chez Actes Sud.

Ils commencent une "résidence en territoire" à Bourganeuf. La commune a été choisie parce qu'elle abrite une importante communauté turque. Le premier Turc est arrivé à Bourganeuf au 15e siècle. C'était un prince ottoman prisonnier qui a donné son nom à la tour Zizim, symbole de la commune. Mais c'est dans les années 70 que plusieurs centaines de Turcs s'installent pour travailler, la plupart comme bûcherons.

Cuisine, contes et cinéma

Aujourd'hui, ils sont encore nombreux : entre 400 et 500 parmi les 2.700 habitants de la commune selon Osman Gençer, qui enseigne le turc à Bourganeuf. Il est ravi du lancement de ce projet franco-turc parce qu'il estime comme Anne Pastor qu'il n'y a pas assez d'échanges culturels : "Quand je suis arrivée, j'ai été étonnée parce qu'on ne voit pas du tout la présence de cette culture turque, on ne voit que la tour Zizim, mais encore faut-il connaître son histoire", constate la documentariste. "Quand on a une telle histoire, on doit se rencontrer, dialogue et réaliser de belles choses ensemble."

Dès le mois prochain, huit élèves de première année de CAP cuisine vont élaborer des recettes avec des mamans turques qui vivent en Creuse. "On peut faire un coq au vin ou une blanquette revisitées avec des épices. On va essayer de nouvelles choses, découvrir, c'est important en cuisine !", explique leur professeur Pierre Fauguet.

Des échanges dans les deux sens

Timour Muhidine, l'écrivain et traducteur qui co-anime le projet, va profiter de ces trois ans pour écrire une fiction sur les Turcs de Creuse "J'espère que l'inspiration viendra (rires). Je vais écrire une longue nouvelle ou un récit en trouvant un personnage turc en Creuse : peut-être un jeune ou un bûcheron à la retraite. En parallèle j'animerai des ateliers et des rencontres au lycée, ou organiser des ciné-clubs."

Il souligne le double objectif du projet : "Montrer aux Turcs qu'on valorise leur culture, en leur apprenant peut-être des choses ; et pour les Creusois il s'agit de leur faire découvrir leurs voisins qu'ils côtoient depuis cinquante ans mais que j'ai l'impression qu'ils ne connaissent pas."

Le projet est soutenu par le rectorat, la région, la communauté de communes et la ville de Bourganeuf.