Les Nuits de Nacre 2019 auront les rythmes du monde entier

Tulle, France

Les Nuits de Nacre 2019 auront lieu du 27 au 30 juin. Soit 4 jours et non pas 3 comme l'année dernière. La programmation a été présentée ce jeudi. Pas moins d'une soixantaine de concerts sont prévus, dont la grande majorité gratuits. Cette édition sera encore plus internationale que les précédentes avec des artistes venant de 12 nations, dont un de Taïwan. Une star mondiale à l'affiche, venue déjà plusieurs fois à Tulle, l'Argentin Raoul Barboza qui associé à Chango Spasiuk, autre figure mondiale de l'accordéon, interprètera des morceaux Chamané, une musique typique de l'Argentine. A noter une nouveauté cette année avec la fabrication en public d'un accordéon Maugein, une pièce unique qui sera à gagner dans une tombola à la fin du festival.