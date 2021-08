Les Nuits de Nemaus reviennent aux arènes de Nîmes pour quatre spectacles

"Un légionnaire romain, un courtisan et le dernier c'est un paysan." Trois rôles et donc trois costumes pour Vincent, bénévole nîmois pour les Nuits de Nemaus, et ce n'est pas simple pour des amateurs : "Faut suivre le fil, sinon, à un moment donné, on ne sait pas où on habite." C'est le cas de presque tous les bénévoles. Claire est dans le vestiaire qui abrite toutes les tenues :"Je repasse un lacet dans ma robe de cour pour assortir les couleurs, une robe époque François 1er, une robe italienne. J'ai aussi une tenue de femme romaine avec tunique et palla avec ses fibules ainsi qu'une robe de paysanne du XIXe siècle, beaucoup moins élaborée."

Beaucoup de bénévoles sont acteurs et quelques-uns ont des rôles techniques, comme Jérôme, assistant metteur en scène : "Nous sommes quatre bénévoles, à vérifier que les gens se positionnent comme il faut, à ce qu'ils suivent bien l'esthétique de la mise en scène générale, faire en sorte que tout soit fluide."

reportage lors d'une répétition des Nuits de Nemaus aux arènes de Nîmes Copier

200 bénévoles mais aussi des professionnels : "cascadeurs, cavaliers, son et lumière, régie générale, etc..." précise Christophe Beth le directeur des arènes de Nîmes, "...et des troupes de reconstitution historique." Parmi elles, la Guilde de la Grenouille, spécialisée dans le Moyen-Âge, le XIVe siècle précisément. "C'est très éclectique et très œcuménique le Moyen-Age... on est fantassin, chevalier, seigneur, routier, archer le temps d'un week-end, mais on ne sait rien du travail de la personne dans la vie réelle. Quand on discute de politique, c'est pas de notre président... c'est des rois de l'époque et des évêques. C'est le costume qui fait ça. On pense à ce qu'on va manger, dans quoi on va dormir où je vais me laver et est-ce que j'ai du bois pour le feu. C'est assez basique. Les mails, les SMS urgents... ça attendra lundi matin."

Capitaine, le responsable de l'association de reconstitution historique "La guilde de la Grenouille", spécialisée dans le Moyen-Age Copier

Des membres d'associations de reconstitution historique qui acceptent de sortir de leur rôle strict pour devenir bénévole le temps d'un spectacle. Ainsi les consuls de Nîmes qui ont existé du XIIe siècle jusqu'à la Révolution, endosseront également une tenue romaine et une tenue du XIXe siècle. De même les membres de la Guilde des Grenouilles, association spécialisée dans le Moyen-Age, se changeront pour être des cavaliers romains ou des dragons du Roi dans la révolte des Camisards : "C'est la force de ce spectacle" explique Christophe Beth "la troupe des Consuls de Nîmes comme les reconstituteurs médiévaux acceptent de jouer d'autres rôles, tout le monde met un petit peu de bénévolat là-dedans. Je pense que c'est ce qui fait la force de ce spectacle."