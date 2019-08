Le directeur des Nuits du Sud à Vence n'organisera pas l'édition 2020 "si toutes les conditions ne sont pas réunies"

Vence, France

La pluie qui s'est abattue sur Vence samedi dernier et obligé les organisateurs des Nuits du Sud à annuler la soirée très attendue, avec notamment Gilberto Gil, n'aura pas de conséquences trop lourde sur le bilan financier. Avec sept dates programmées et des artistes comme Synapson, Grand Corps Malade, Eagle Eye Cherry ou Coeur de Pirate à l'affiche, cette 22e édition sera à l'équilibre. Les deux derniers concerts ce vendredi soir se jouent par exemple devant 6.000 spectateurs, jauge maximale pour une soirée.

Une 22e édition à l'équilibre

Contrairement à d'autres festivals aux budgets plus conséquents, celui des Nuits du Sud fonctionne à moins d'un million d'euro et les recettes billetteries représentent 60 % de ce budget. "On est à +18 % de fréquentation par rapport à l'an dernier, annonce Téo Saavedra, directeur du festival depuis plus de 20 ans. On aura les chiffres définitifs dans quelques jours et c'est vrai que cette soirée annulée est un coup dur, mais le bilan est très positif."

Une 23e édition menacée ?

Cette 22e édition est donc réussie. Qu'en sera-t-il de la 23e ? Et aura t-elle lieu ? La ville de Vence souhaite réaliser des travaux de rénovation de la place du Grand-Jardin, où se tient le festival. Dans un premier temps, un déménagement était envisagé. Finalement, le festival serait maintenu sur la place mais avec une scène réduite et une jauge spectateur, elle aussi, réduite.

"La solution retenue va poser beaucoup de problème" Téo Saavedra Copier

Cette solution est contestée par l'association Ensemble pour les Nuits du Sud, qui se bat depuis des mois pour maintenir le festival dans sa formule actuelle, et qui vient de lancer une pétition en ligne. Le directeur lui-même se dit inquiet pour l'avenir des Nuits du Sud.