Les nuits du Sud reviendront à Vence l'année prochaine dans leur forme traditionnelle

C'est une nouvelle fois promis par la municipalité de Vence : les Nuits du Sud reviendront dans leur forme initiale l'année prochaine. Ce week-end, le célèbre festival a donc connu une forme alternative avec seulement deux soirées (gratuites) organisées en plein air sur la place du Grand Jardin. Pour des raisons de budget, a invoqué la ville de Vence, il fallait faire une pause. C'est pour cette raison, que ce festival (qui fut l'un des plus gros des Alpes-Maritimes) avait cette année pris le nom de "Nuits du Sud-La Parenthèse" et qu'il n'offrait que deux soirées au lieu des 8 à 12 de d'habitude.

ⓘ Publicité

Plus de 7.000 spectateurs

Toutefois, ces deux concerts, avec des artistes bien moins prestigieux que ceux qui se succèdent normalement dans la cité vençoise, ont attiré plus de 7.000 spectateurs. Les organisateurs se disent satisfait, expliquent qu'il n'y a donc pas eu de coupure et que 2024 verra le retour des grands concerts.

Pour ce faire, la ville a lancé un appel d'offre. On connaitra son résultat en octobre et on saura alors qui aura la lourde et difficile tâche de remettre à flot le navire amiral musical vençois.