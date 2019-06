"Les Nuits Renaissance", un nouveau spectacle son et lumière gratuit à Tours, chaque soir de l'été 2019

"Les Nuits Renaissance", c'est le nom du nouveau son et lumière estival gratuit diffusé à Tours jusqu'au 7 septembre. Ce spectacle d'une vingtaine de minutes est projeté tous les soirs sur la façade du musée des beaux-arts.

Indre-et-Loire - France

"Les illusions de la Cathédrale" s'éteignent et "les Nuits Renaissance" s'illuminent. Pour la première fois, cet été, c'est la façade du musée des beaux-arts qui accueille un spectacle son et lumière quotidien et gratuit. Chaque soir, la représentation a lieu :

à 22H45 en juillet

à 22H15 au mois d'août et jusqu'au 7 septembre

Contrairement aux années précédentes, il n'y a plus qu'une seule représentation chaque soir, au lieu de deux.

Un spectacle d'une vingtaine de minutes composé de onze scènes

Comme son nom l'indique, ce nouveau spectacle propose un voyage à la Renaissance, grâce à 11 scènes sur des thématiques variées :

Fin de la guerre des 100 ans et du Moyen-âge

Voyage en Renaissance

A la découverte des châteaux du Centre-Val de Loire

Quand les rois tenaient leur cour à Tours

La danse sacrée des vitraux

Sculptures Renaissance, l'avènement de la modernité

Place à la musique et à la danse

La vie quotidienne enluminée

La peinture Renaissance invente un nouveau langage

Léonard de Vinci, génie universel

Fête royale au musée

Un autre tableau du spectacle "les Nuits Renaissance" - ©Cookies Productions

Les massifs de fleurs et la pelouse du jardin des beaux-arts devraient être préservés

Pendant trois étés, les tourangeaux ont pris l'habitude d'aller se masser devant la cathédrale Saint-Gatien. Maintenant c'est le musée des beaux-arts qui sert de support à ce son et lumière de 21 minutes. Il faut dire que le lieu dispose de plusieurs atouts : Il y a moins de riverains qu'autour du parvis de la cathédrale, donc moins d'habitants gênés par la musique, d'autant qu'il n'y a plus qu'une représentation par soir, au lieu de deux. Le musée a une grande façade devant laquelle peuvent se masser jusqu'à 1 500 personnes. Pas besoin de couper la circulation tous les soirs puisque le jardin est clos. Il ne devrait d'ailleurs pas trop souffrir de cette affluence nouvelle : les parterres de fleurs sont protégés par des cordes, tandis que la pelouse est recouverte d'un revêtement spécial qui devrait la préserver. Au passage, le gigantesque et très emblématique cèdre du Liban profite d'une nouvelle mise en lumière.

De 2016 à 2018, le spectacle "les illusions de la cathédrale" a connu un succès considérable, chaque été : il a attiré entre 70 et 90 000 spectateurs à chaque édition. Le son et lumière gratuit était aussi systématiquement parmi les trois premières "choses à faire ou à voir en Indre-et-Loire" sur le site Tripadvisor. Avec moitié moins de représentations, la municipalité estime que cette première édition des "Nuits Renaissances" devraient attirer autour de 40 000 personnes cet été.