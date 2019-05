Un atelier pour faire revivre les objets du passé à l'Isle-sur-la-Sorgue

Par Jean-Pierre Burlet, France Bleu Vaucluse

Historiens et archéologues travaillent à faire revivre le passé et c'est parfois à travers les objets les plus usuels qu'ils retracent l'existence de nos aïeux. Un atelier de formation universitaire consacré au sujet vient d'être organisé au centre d'art Campredon de l'Isle sur la Sorgue.