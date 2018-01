Après un semestre de travail pour les étudiants de l'ESAD Orléans, leurs créations sont affichées dans les rues d'Amilly et aux Tanneries.

Amilly, France

Ce sont des affiches un peu particulières que vont pouvoir admirer les Amillois ces prochains jours. Douze créations accrochées dans des arrêts de bus, à l'endroit habituellement réservé aux publicités. Ces œuvres, on les doit à plusieurs étudiants de l'ESAD Orléans (Ecole Supérieure d'Art et de Design) et à un partenariat avec les Tanneries d'Amilly.

Une quinzaine d’œuvres sur tout type de supports

Mais ces œuvres ne sont qu'une petite partie de la créativité de ces étudiants. Le reste était à admirer aux Tanneries le temps d'une journée, ce samedi 20 janvier. Des créations sur tout types de supports, toutes avec un point commun, raconte Stéphane Pichard, artiste et professeur à l'ESAD : "On est parti du bâtiment. C'est vraiment basé sur l'appropriation des lieux. On a travaillé à la fois sur l'architecture et l'histoire de ce endroit."

Les Tanneries, d'abord un lieu de production du cuir, puis friche industrielle, et désormais un centre culturel. Cet espace a grandement inspiré Anthony Panié, en quatrième année.

La création d'Anthony Panié, en quatrième année © Radio France - Cyrille Ardaud

Son oeuvre est sur ordinateur : il a modélisé une partie du bâtiment, et grâce à un algorithme, il suffit d'appuyer sur une touche du clavier pour que la magie opère : "Ça permet de relancer le programme et de reformer une composition de manière complètement aléatoire." Sur l'écran un assemblage en 3D s'inspirant de l'aspect extérieur des Tanneries s'affiche instantanément. "Un même bâtiment, une même architecture et une même structure a eu différents usages au fil du temps. J'ai voulu prendre le contre-pieds ! Changer l'architecture pour inventer de nouveaux usages."

Retomber en enfance

Marine Bruneau est aussi en quatrième année, avec elle, on retombe en enfance : "J'ai pensé aux stéréoscopes (un petit jouet ressemblant à des lunettes, dans lequel on fait défiler des images, ndlr). On peut voir mes dessins. Ce sont différentes vues du bâtiment des Tanneries, qui recréent ensemble une vue à 360°."

Le stéréoscope de Marine Bruneau © Radio France - Cyrille Ardaud

Parmi les autres œuvres des étudiants une performance sur la place Nordwald dans laquelle l'étudiant a demandé aux passants de marcher le long de lignes, il les a ensuite filmé d'au dessus, un travail autour de la typographie et la lettre "A", des photographies, des dessins ou encore des vidéos. Toutes ses créations comptent pour leur diplôme de fin d'étude.