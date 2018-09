Tours, France

Les offices de tourisme de toute la France sont en congrès depuis jeudi au Vinci à Tours. Des structures qui désormais sont aussi présentes dans leur ville que sur les réseaux sociaux ! Les réseaux sociaux grand public et professionnels sont devenus un lieu de partage et de promotion des territoires très importants, même si les offices de tourisme avec l'accueil traditionnel, le conseil et les bon vieux dépliants ont encore de beaux jours devant eux. En fait, on trouve maintenant deux attitudes : le touriste qui va entrer dans un office de tourisme chercher l'information et le touriste derrière son écran, chez lui, qui va chercher des vidéos ou des rappels d’événements.

200.000 abonnés pour les pages dédiées à la Loire à Vélo et le Val-de-Loire

Au niveau de la région Centre-Val-de-Loire, 4 personnes à temps plein gèrent les différents réseaux sociaux sur lesquels l'office de tourisme Loire-Valley assure la promotion de ses événements comme l'explique Marie Le Bihan, animatrice au Comité Régional de Tourisme. Nous tournons toute l'année des vidéos courtes. Ce qu'il faut c'est de l'humain pour que les touristes se projettent sur ce que vit la personne filmée. A l'échelle régionale, il y a 2 grosses pages Facebook dédiées à la Loire à Vélo et sur le Val-de-Loire. Deux pages qui comptent 200.000 abonnés.

A l'office de tourisme Tours-Métropole, la page compte près de 20.000 abonnés sur les différents réseaux sociaux auxquels on ne s'adresse pas de la même façon explique le directeur général Henri Poignet. Par exemple sur Facebook, on compte 50% de nationaux, et 50% de locaux. On compte très peu d'internationaux, d'étrangers. Reste tout de même l'incontournable office de tourisme où est assuré l'accueil et le conseil par des "vrais gens" comme on dit, et pour de nombreux touristes c'est bien mieux que l'office de tourisme 2.0.