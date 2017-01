Les Ogres de Barback et les Hurlements d'Léo au festival Ecaussystème

Les organisateurs du festival de musique à Gignac, tout près de Brive, viennent d'annoncer que les deux groupes de chanson festive seraient dans le Lot l'été prochain.

Le festival Ecaussysteme à Gignac, dans le Lot, et tout près de Brive, dévoile la présence d'un nouveau groupe pour l'édition 2017 du festival, du 28 au 30 juillet. Et ce seront en fait deux groupes de la chanson festive française qui seront sur scène vendredi 28 juillet : les Ogres de Barback et les Hurlements d'Leo ne feront qu'un, sous le nom "un air, deux familles". Toutes les informations pour la billetterie sont à retrouver sur le site du festival.