DeboutLesFestivals : les organisateurs de festivals combatifs mais inquiets pour 2021

Des dizaines d'organisateurs de manifestations culturelles à public debout se sont regroupés au sein d'un collectif "Hashtag debout les festivals". Ils en appellent au gouvernement et à leur public.

Alors que le célèbre festival de théâtre d'Avignon présentait ce mercredi son programme et son dispositif Covid pour sa 75e édition (du 5 au 25 juillet), des dizaines d'organisateurs de manifestations culturelles à public debout se sont regroupés au sein du collectif #deboutlesfestivals . Sur les réseaux sociaux, les festivals publient des photos de chaises vides, seules, au milieu de la nature ou d'une place publique où devait avoir lieu un concert.

Dans le Var, les organisateurs du spectacle électro desDélices Sonores de Saint-Tropez font par exemple partie du collectif. Dans les Bouches-du-Rhône, Marseille Jazz des Cinq Continents se mobilise également.

Ces structures de la France entière dont beaucoup dans notre région, terre de festivals, devaient rencontrer la ministre de la culture Roselyne Bachelot ce mardi, mais compte tenu de son état de santé, ce rendez-vous n'a pas eu lieu.

5000 personnes maximum, toutes assises

Les festivals à jauge debout ne se voient toujours laisser aucun autre choix que de forcer leur public à s’asseoir ou d’annuler leur édition 2021. Ces organisateurs en appellent une dernière fois au ministère et mobilisent leurs publics. Au-delà de la logistique coûteuse et complexe de la mise en place d’une configuration assise, et une réduction à 5000 spectateurs avec distanciation, cette disposition dénature pour eux l’essence même de leurs festivals.

A Marseille, par exemple, Hugues Kieffer l'organisateur du festival « Marseille Jazz des Cinq Continents» part sur 2000 places assises en juillet prochain au lieu des 3600 habituelles pour cet été. Il a une grande inquiétude, lui aussi : le public sera-t-il au rendez-vous ? Pour inciter les spectateurs à venir, un prix unique d’entrée sera fixé. Il sera en baisse de 10% quel que soit l’artiste. Les organisateurs sont actuellement en pleine préparation de leurs festivals. Ils en appellent aussi à la mobilisation du public.