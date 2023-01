Les organisateurs des Déferlantes accusent la Ville de Céret d'être à l'origine du déménagement à Perpignan

Trois jours après l'annonce surprise du déménagement du festival des Déferlantes de Céret à Perpignan l'été prochain, la polémique ne retombe pas. Face aux critiques , les organisateurs de l'événement ont décidé ce lundi de contre-attaquer. Dans un communiqué de presse, la Frontera Production annonce vouloir "rétablir des vérités" et accuse le maire de Céret d'être à l'origine du départ vers Perpignan : "rien n’a été mis en œuvre pour tenter d’optimiser la qualité du festival pour la seconde édition à venir, bien au contraire".

Les organisateurs des Déferlantes assurent qu'il ne souhaitaient pas quitter le parc du château d'Aubiry. "La lourde décision de se résigner à quitter ce site a été prise à contre-cœur et dans l’urgence car depuis plusieurs mois, le maire ne répondait pas à nos sollicitations de rendez-vous, pourtant nécessaires au travail pour améliorer les conditions d’accueil des festivaliers".

"Des subventions pas versées dans les temps"

La Frontera Production accuse également Michel Coste de ne pas avoir tenu ses engagements contractuels. "Les deux collectivités [qu'il dirige] (municipalité et communauté de communes ndlr) ne prendraient en charge ni la sécurité extérieure des festivaliers, ni la recherche de foncier nécessaire à une réorganisation des parkings et des mobilités, ni encore l’amélioration du parc du château pourtant de leur propriété (poussière, points d’eau, végétalisation…). Il précisait également qu’il ne pouvait garantir durant le festival le ramassage quotidien des déchets ni même un tri sélectif d’envergure alors que nous demandions tout cela avec insistance depuis des mois pour la prochaine édition(...)

Et la direction du festival d'enfoncer le clou : "En résumé, rien n’a été fait par ces deux collectivités du Vallespir pour améliorer les conditions d’accueil et de sécurité du public bien au contraire ; les subventions n’ont pas été versées dans les temps ; les factures qui devaient être prises en charge ne l’ont pas été ; la communication n’a pas été réalisée, nos demandes de rendez-vous et réunions successifs depuis septembre sont restées sans réponse, la convention pourtant signée pour plusieurs années a été remise en question pour 2023… S’y prendrait on autrement pour obliger l’association à s’inquiéter pendant des mois à un point tel qu’elle soit obligée, pour ne pas mettre le festival en péril de trouver en urgence un autre lieu et qu’elle soit contrainte de dénoncer des conventions non respectées par les autres parties ?"

Les organisateurs tiennent néanmoins à remercier "le Sous-préfet de Céret et les services de l’État ainsi que les conseils départementaux et régionaux pour leur aides et accompagnement précieux".