Les ours Kiwi et Dominique sont à Zoodyssée

Zoodyssée a deux nouveaux pensionnaires : deux ours bruns, Dominique et sa compagne Kiwi, qui a participé au film de Jean-Jacques Annaud "L'Ours". Les visiteurs pourront les découvrir à partir de ce samedi 6 juillet dans le parc animalier des Deux-Sèvres.

Villiers-en-Bois, France

Kiwi et Dominique viennent agrandir la famille de Zoodyssée. Les deux ours bruns sont arrivés au parc animalier de la forêt de Chizé, dans les Deux-Sèvres. Les visiteurs vont pouvoir les découvrir à partir de ce samedi 6 juillet.

Kiwi, la femelle, a 32 ans et pèse environ 180 kilos. Elle a participé au célèbre film de Jean-Jacques Annaud, "L'Ours" (1988). Dominique, le mâle, a lui 22 ans et il pèse 280 kilos. Les deux animaux viennent du parc zoologique de Dunkerque, où leurs conditions de vie, dénoncées par l'humoriste et défenseur de la cause animale Rémi Gaillard, avaient fait polémique. Ils vivaient dans un enclos de 550 m².

On a créé vraiment le meilleur espace possible pour eux", Guillaume Romano, directeur de Zoodyssée

Dans les Deux-Sèvres, l'enclos est 14 fois plus grand, près de 8000 m². "On a créé vraiment le meilleur espace possible pour eux avec une partie forestière, une autre plus vallonnée, plus dégagée qui représente les prairies de montagne", précise Guillaume Romano, le directeur de Zoodyssée. "Il y a également trois pièces d'eau de 120 m² qui vont nous permettre aussi d'occuper les ours et d'éviter qu'ils n'aient une stéréotypie. C'est un comportement anormal développé par les animaux en captivité".

Dominique, le compagnon de Kiwi, a lui 22 ans © Radio France - Noémie Guillotin

Les animaux ont pris possession de leur nouvel espace de vie le 28 juin dernier. "Kiwi, la femelle, est vraiment en train de vivre une 2e jeunesse, elle explore tout, elle teste tout, elle se baigne, elle regarde ce que font les soigneurs", raconte Guillaume Romano. Dominique, en revanche "a un peu plus de mal, il est plus renfermé, je pense que les soigneuses de Dunkerque lui manquent un peu parce que cela faisait plus de 15 ans qu'il était habitué à ces soigneuses-là. Mais on a une belle évolution au fur et à mesure des jours qui passent".

En tout cas, il n'y aura sans doute pas de bébé ourson. "Vu l'âge de la femelle, cela paraît maintenant très compliquée", précise le directeur du parc. L'espérance de vie d'un ours est d'environ 35 ans.

C'est une étape importante dans la notoriété de ce parc", Gilbert Favreau, président du conseil départemental des Deux-Sèvres

Les ours font leur retour au parc après 17 ans d'absence. "Zoodyssée, reste un parc ancré dans le développement touristique où la préservation de l'animal est mise en exergue. A travers les ours, on va créer un univers pédagogique", explique Séverine Vachon, vice-présidente du conseil départemental des Deux-Sèvres, la collectivité gestionnaire du site. L'objectif du Département est de faire passer la fréquentation du parc de 47.000 à 80.000 visiteurs d'ici 2022. Fréquentation qui a déjà augmenté de 5000 visiteurs de plus, par rapport à la même période en 2018.

Les ours font partie de l'Odyssée montagne. Huit autres espèces viendront la compléter en 2020 : marmottes, bouquetins, isards, vautours percnoptères, hiboux grand duc, vautours moins et grands corbeaux.