Les papyrus de Champollion passés au rayon X du Synchrotron de Grenoble

C’est un petit trésor confié aux scientifiques par le musée Champollion, à Vif (Isère) . "D’après les estimations, ils ont au moins 2000 ans" explique le Grenoblois Pierre-Olivier Autran, auteur d'un article paru récemment dans la très sérieuse revue Scientific Reports. Il a consacré sa thèse à la manière dont les scribes de l'Egypte ancienne dessinaient les hiéroglyphes sur les papyrus. Ces papyrus - ou plutôt des fragments - datant de l'époque ptolémaïque proviennent du musée Champollion, à Vif (Isère), un musée installé dans l'ancienne demeure de la famille Champollion. Jean-François Champollion a été en quelque sorte le père de l'égyptologie : c'est lui qui, dès 1822, a déchiffré cette écriture à partir de reproduction des dessins de la Pierre de Rosette.

L'un des fragments de papyrus étudié au rayon X - ESRF

Un procédé qui ne détériore par les échantillons

Ici, ce ce n'est pas de gravure dont il s'agit mais d'écriture sur l'ancêtre du papier - le papyrus, fabriqué à partir d'une plante. On imagine la fragilité de ces échantillons vieux de plusieurs millénaires... Alors, pour "pénétrer" à l'intérieur des lignes et comprendre leur fabrication, le physicien Pierre-Olivier Autran a mis à profit les capacités du Synchrotron européen (l'ESRF), l'accélérateur de particules installé à Grenoble . Ses rayons sont 10 fois plus puissants que les rayons X habituels. "Quand il le traverse, ils interagissent avec l’échantillon pour produire un certain nombre de signaux, détaille Pierre Bordet, physicien à l'institut Néel (CNRS) , partenaire de l'étude. Et à partir du signal qu'on va recueillir sur les détecteurs on va pouvoir remonter à différents types d'informations : soit la position des atomes et l'identification des matériaux qui constituent l'échantillons, soit ce que l'on appelle leur microstructure." Et le tout, sans dégrader les précieux fragments de papyrus.

Scribe, un travail d'équipe ?

Pierre-Olivier Autran, chercheur à l'ESRF), a ainsi pu identifier les trois étapes de la confection de ces hiéroglyphes sur papyrus. "La première étape, c’est la conception d’un dessin préparatoire qui est fait à l’encre rouge donc, à base d’un oxyde de fer, détaille-t-il. Et ensuite par-dessus les scribes - on suppose qu’il y a plusieurs personnes qui le faisaient - posent les couleurs : d'abord les couleurs claires, puis les couleurs plus sombres. Et à la fin la dernière étape c'est un contour qui est fait à l'encre noire, une encre à base de carbone et qui permet de souligner le contour et le détail de la scène dessinée (...). Cela reste quand même d'un niveau de complexité et un niveau d'expertise assez impressionnant pour l'époque !" constate, admiratif, Pierre-Olivier Autran.

Pierre-Olivier Autran, chercheur au Synchrotron de Grenoble - ESRF

Et il émet une hypothèse : "lorsque les couches sont déposées, il y a parfois des endroits qui se superposent, ce qui indique que ce ne sont pas forcément les mêmes points de vue sur la façon dont le dessin est censé être fait. Le dessin préparatoire et le dessin des contours sont vraiment très différents... cela sous-entend qu'il y avait probablement plusieurs personnes à l'origine de la fabrication de ces papiers." Les rayons X ont permis de lever une partie du mystère des papyrus du Musée Champollion. Une étude qui lève le voile sur las techniques utilisées par les scribes de l'Egypte ancienne, et qui permettra aussi de faire avancer le travail des restaurateurs.