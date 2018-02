Plus de 380 postes à pourvoir cet été dans les parcs d'attraction de Moselle chez Wallygator et Pokeyland. La saison s'ouvre fin avril et dure jusqu'à fin novembre. Les inscriptions ont déjà commencé pour tenter de décrocher un contrat saisonnier dans l'un des deux parcs.

Moselle, France

Plus de 380 postes ! Des postes d'agents d'accueil, aux caisses et à la vente, de personnels de restaurant ou en cuisine, d'opérateurs de manège sont à pourvoir dans les parcs mosellans de Wallygator (300 postes) et Pokeyland (80 postes). Les CV et lettres de motivation sont à envoyer dès que possible. Date limite le 24 Février où auront lieu les entretiens d'embauche chez Wallygator.

Des qualités indispensables

La responsable de la communication du parc, Martine Hoerner, a quelques exigences vis-à-vis des candidats : "Pour les chargés d'accueil et ce qui touche au relationnel, on recherche des gens qui maîtrisent un peu d'allemand et/ou d'anglais". Et d'ajouter : _"_il est important d'avoir le sourire, de dire au revoir". Au même titre, les candidats doivent être "motivés, empathiques et capables de maîtriser leur stress. Il ne faut pas paniquer quand il y a beaucoup de monde".

Si aucun profil n'est expressément recherché, Nicolas Poquet, directeur du parc Pokey, apprécie les profils d'étudiant : "Les horaires d'ouverture du parc correspondent aux emplois du temps étudiants. On est souvent ouverts les week-end quand les étudiants sont en repos". Il cherche également des gens assez mobiles : "_il y a des journées où l'on ne prévoit pas forcément la météo ou les pics d'affluence, donc on a besoin de personnes rapidement mobilisée_s".

Pour Wallygator, la journée de recrutement aura lieu le 24 février sous le pavillon blanc du parc.

Pour Pokeyland, les CV et lettres de motivation sont à envoyer avant le 24 février. Suivra un entretien courant mars si le profil correspond.