Les parcs de loisirs vendéens Indian Forest et O'Gliss Park recrutent pour la saison

Moutiers-les-Mauxfaits, France

Si vous cherchez un emploi pour les vacances de printemps ou pour cet été, les parcs de loisirs de Moutiers-les-Maufaits dans le sud de la Vendée lancent leur campagne de recrutement. O'Gliss Park propose 200 postes de saisonniers. Le parc d'attraction Indian Forest recherche encore cinquante personnes.

200 postes pour O'Gliss Park

Ouvert en 2016, O'Gliss Park accueille plus 200.000 visiteurs chaque année. Pour la saison qui s'étalera du 17 juin au 29 septembre, le parc aquatique propose pas moins de 200 emplois saisonniers : Surveillant de baignade, agent de sécurité, cuisinier, barman(aid), vendeur, mais aussi DJ. "Des personnes dynamiques, souriantes, polyvalentes et rigoureuses" précise le nouveau manager Sébastien Godfrin

50 pour Indian Forest

Initialement consacré à l'accrobranche, Indian Forest propose de multiples activités comme le paintball, le water jump, le tir-à-l'arc, et des pistes et tremplins pour les petits et les grands. Sa fréquentation annuelle dépasse les 100.000 visiteurs. Le parc d'attraction ouvre dès le 6 avril, début des vacances de printemps de la zone B (celle de l'académie de Nantes) et fermera ses portes le 29 septembre. Les postes proposés vont de l'agent d'entretien à l'hôtesse d'accueil (avec un bon niveau d'anglais), en passant par meneur d'attelage, placier, animateur poney, ou cuisinier.

accrobranche - photo d'illustration © Radio France - Emmanuel Sérazin

Vous trouverez toutes les offres sur les sites internet d' O'Gliss Park et d' Indian Forest . Si cela vous intéresse, vous devez adresser votre CV et une lettre de motivation par internet. Vous serez recontacté. Les candidats retenus seront conviés à des ateliers d'immersion afin d'affiner leurs compétences et "de proposer le poste le mieux adapté à chacun" explique la responsable RH des deux structures Julie Petit.