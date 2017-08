Les parieurs se sont donné rendez-vous aux courses hippiques de La Roche Posay

Des centaines de personnes se sont rassemblées à l'Hippodrome de la Gatinière à La Roche Posay. Au programme : sept courses, trois d'obstacles et quatre de trot. Les parieurs en ont profité pour miser quelques euros.

Programmes ou journaux dans les mains, du côté des parieurs, on vérifie tout: le jockey, l'entraîneur, les performances précédentes. Chaque détail est passé à la loupe. Tous ne comprennent pas les subtilités mais parmi les parieurs il y a beaucoup d'habitués.

Jean-Marie parie depuis 40 ans, une passion "héritée de mon père qui m'emmenait avec lui". Il ne s'imagine d'ailleurs pas rater une course hippique et surtout ne pas parier. "Quand je regarde une course, il faut toujours que je parie 3,4 ou 5 euros. Certains viennent juste pour regarder mais moi je ne comprends pas. Si je fais ça, autant rester chez moi" souligne Jean-Marie.

Les parieurs viennent récupérer leur gain. © Radio France - Clémence Dubois-Texereau

Il n'est pas le seul habitué des lieux. Gérard est un grand parieur "et encore ça va mieux", plaisante le sexagénaire. Il lui est arrivé de parier 20.000 euros dans l'année. Mais désormais il affirme "dépenser moitié moins". Jean-Marie aussi a misé des sommes un peu plus importantes et quand on perd ça peut être compliqué : "J'ai perdu une belle voiture. Quand j'avais 20 ans, un artisan m'a dit qu'il avait perdu sa maison, je le croyais pas. Mais je me rends compte aujourd'hui que c'est possible."

Nous, on vient juste pour jouer et se retrouver entre amis

A l'hippodrome de la Gatinière, il y a aussi quelques novices. C'est le cas de Rémi, 27 ans. Il parie surtout pour essayer et il n'a pas de technique particulière "je parie sur celui qui me plaît. Il gagne tant mieux, sinon tant pis." Christopher, lui, vient occasionnellement pour "se retrouver entre amis" et sa technique est bien moins rodée que les habitués selon lui : "moi je regarde les dernières performances. Mais les anciens, ils connaissent tout."

Eloïse vient pour la première fois. Elle trouve l'ambiance "géniale". Elle est pourtant habituée des paris, mais d'habitude, c'est devant une télévision au PMU de Gençay. Elle se balade journaux sous le bras et compte bien miser sur chaque course. Une mise de deux euros, la somme minimale qui lui permet de dépenser 14 euros au maximum dans l'après-midi, une somme "raisonnable" selon la jeune femme de 30 ans. Après la première course, c'est le jackpot. Elle a gagné. Son butin de 5 euros lui permet ainsi de boire un verre avec une amie.