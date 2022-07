Les partisans d'une piscine naturelle à Metz ne lâchent rien

Ils y ont fait se baigner l'ancien maire de Metz, Dominique Gros. Ils y ont organisé une baignade militante avec une cinquantaine de personnes. L'Association "Metz ville d'eau" rêve toujours qu'une piscine naturelle soit aménagée près du plan d'eau, sur le bassin final du canal de Jouy, devant la maison de l'éclusier. Une site naturel où la baignade est pour le moment formellement interdite.

Un combat débuté en 2019 que les défenseurs du projet jugent aujourd'hui nécessaire avec les canicules qui se répètent. Sibylle Van der Walt, la présidente de l'association rappelle le coup de chaleur de juin, et les débordements déplorés dans les piscines d'Hagondange et à Montigny-lès-Metz. "Rentrer chez soi sans pouvoir se baigner parce qu'il n'y a plus de place, j'en ai fait l'expérience. Je vois trop de gens qui partent se baigner en Allemagne, au Luxembourg ou au lac de Madine, avec à chaque fois 60, 70 km à faire."

Je suis convaincue que la politique ne peut pas ignorer cette urgence

"Metz ville d'eau" s'appuie sur un avis favorable rendu par l'Agence Régionale de Santé, attestant de la qualité de l'eau à cet endroit, qui nécessiterait quand même un nettoyage des herbes et des algues qui y prolifèrent. La propreté serait ensuite maintenue grâce aux courants et la filtration naturelle par des plantes. "Bien sur cela demande beaucoup d'études et d'expertises, nous ne sommes pas naïfs" concède Sibylle Van der Walt qui met en avant plusieurs études universitaires en cours avec l'Université de Lorraine et la Haute Ecole de Santé Publique de Rennes.

Bassin flottant, terrasses et balcons

Le site du "Bassin des remparts" imaginé par l'association - Metz ville d'eau

L'association a également des propositions pour aménager le site, dévoilées ce mardi 5 juillet. Le "Bassin des remparts" serait dans un premier temps une piscine flottante, à titre expérimental, de 20 mètres par 7 mètres et d'1,10 mètre de profondeur maximale. La piscine serait entourée d'un ponton, comme cela se fait déjà sur certains étangs ou lacs suisses par exemple. L'association a envoyé plusieurs devis à la mairie. Le coût de la structure s'élève à 500.000 euros environ, sans les accès et le coût de la surveillance. "Cela peut paraitre cher au départ, mais il faut le comparer à l'installation de la piscine de Metz plage chaque année" indique la présidente. Et en cas d'expérience concluante, un bassin plus grand serait installé juste à côté, avec une longueur de plus de 50 mètres, avec balcons et terrasse en bois adossés aux remparts, dans un style début XXe siècle. "Metz ville d'eau" verrait bien aussi l'utilisation de la maison de l'éclusier à des fins de buvette, et du parc qui le jouxte comme plage verte. "Se baigner, c'est du bien être pur, du bonheur" insiste la présidente.

Un exemple de bassin flottant, ici en Suisse - Metz Ville d'eau

Les remparts seraient aménagés avec des terrasses et des balcons en bois - Metz ville d'eau

Et la mairie, qu'en pense t-elle ? "Nous avons beaucoup de retours favorables, mais on nous a fait savoir que cela n'était pas la priorité du moment." Qu'importe, les partisans de la baignade naturelle se disent patients et persuadés que les messins pourront un jour barboter et se rafraichir en pleine nature.