Des centaines de passionnés sont présents. Cette année, Euro model's, le salon du modélisme de Châtellerault, attire encore quelques 10 000 personnes. Au parc des exposition du Chillou, les bâtiments sont remplis de maquettes en allumettes, criques ou circuits de trains, en modèles réduits bien-sur.

En entrant dans le Hall A elle attire tout de suite l’œil, la maquette de Bernard Peillon. C'est le château de Chambord en 50 fois plus petit. Pour le réaliser, le passionné aura eu besoin de 10 ans de travail et 400 000 allumettes. "Pendant huit ans j'ai travaillé cinq heures par jours 300 jours par an", explique Bernard Peillon, qui aura complètement terminé sa maquette dans un mois.

Bernard Peillon a mis 10 ans a réaliser cette maquette. © Radio France - Manon Vautier-Chollet

D'autres profitent de leur passion pour le modélisme en famille. C'est le cas de Philippe et Mathéo, qui font du camion radiocommandé. Avec chacun leur camion, ils profitent des salons de modélisme pour conduire leurs camions sur des circuits réalisés par d'autres passionnés. Des décors, "faits avec des chaises de camping par exemple", aux routes, tout est fait à la main témoigne l'un d'entre eux.