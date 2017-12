Le Mans, France

Le silence règne dans la salle du Cénoman. Pas question de déranger les joueurs concentrés sur leur partie d'échecs. "Ce sont des luttes qui sont très âpres", raconte Jacques Lambert, l'organisateur du tournoi. "À part la tauromachie où on va tuer un taureau ou un homme, le jeu d'échecs est le sport le plus violent qui existe puisque c'est le seul dans lequel on se bat pour tuer le roi adverse", explique-t-il.

De nombreux jeunes passionnés

Parmi les adultes et les joueurs expérimentés, on trouve de nombreux enfants. C'est le cas de Joseph, 10 ans, inscrit au club du Mans : " C'est un ami à l'école qui m'a fait découvrir les échecs. Mon frère y joue aussi. Mon but avec ce tournoi c'est d'augmenter mes Elo, les points qui déterminent le niveau d'un joueur".

Comme n'importe quel sport, les joueurs débriefent leur partie avec leur entraîneur. Parmi-eux, Alban Delorme, animateur au club d'échecs du Mans. "Chaque semaine, je fais découvrir les échecs à 300 enfants dans les établissements du Mans. Certains sont séduits et nous rejoignent au club. Nous avons dû engager de nouveaux entraîneurs pour les encadrer", explique-t-il.

L'Open d'échecs du Mans se poursuit jusqu'à samedi avec à la clé pour le gagnant un chèque de 750 euros.