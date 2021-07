Ce dimanche se tenait une nouvelle bourse d'échange des collectionneurs Michelin, à l'Aventure Michelin. Une dizaine de collectionneurs venus vendre et échanger leur collection aux visiteurs nombreux et curieux.

Les passionnés d'objet Michelin ont acheté et échangé les plus belles pièces de leurs collections

"Là je viens de dépenser un peu plus de 500 euros". Un beau chèque mais Pascal est heureux. Lui le collectionneur de cartes Michelin les plus anciennes, avant 1940, vient de trouver une vingtaine de cartes routières qu'il n'avait pas encore dans sa collection. "J'ai un tableau Excel avec toutes les cartes, comme ça je sais où j'en suis et ce qu'il me manque", explique-t-il.

Des cartes routières, bidons, gonfleurs, …

Comme lui, des dizaines de passionnés et de curieux se pressaient à l'étage de l'Aventure Michelin ce dimanche 18 juillet. Après la vente aux enchères organisées vendredi et samedi, une dizaine de collectionneurs ont présenté leurs objets. Des cartes routières, des bidons, de jeux, des mini-bibendum, des gonfleurs… Et plein d'autres bibelots aux couleurs de la célèbre marque clermontoise.

L'objet le plus recherchés par certains : les cartes routières © Radio France - Antoine Loistron

Une rencontre entre passionnés

Pour les collectionneurs exposants, c'est un bon moyen aussi de compléter leur collection. "Ce qui nous intéresse, c'est pouvoir échanger et ça, c'est grâce aux bourses, explique derrière son stand Claude, venu du Lauragais. Je me régale à pouvoir échanger. Parfois, on donne deux pour en avoir un, mais ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave si on peut faire avancer quelque chose."

Alexandre, jeune collectionneur, profite de ce rendez-vous pour rencontrer d'autres passionnés © Radio France - Antoine Loistron

Cette bourse c'est aussi la possibilité de rencontrer d'autres passionnés. Beaucoup adhèrent à l'association des collectionneurs Michelin et discutent toute l'année. "Entre collectionneurs on partage tout ce qu'on a pu acheter ou échanger, précise Alexandre, jeune collectionneur de 26 ans. Le partage avec les gens, c'est bien, même les personnes âgées qui passent, qui me disent "Ah cette carte-là, je connais, ça me rappelle des souvenirs". Ça donne un charme fou aux collections". Et ce type d'événements permet aussi de perpétuer la mémoire et le patrimoine Michelin encore de longues années.