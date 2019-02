Les passionnés de flipper et de jeux de café se sont retrouvés à Sennecey-lès-Dijon

Ce week-end à Sennecey-lès-Dijon, s'est tenu le 4e festival du jeu de café. Des flippers, des bornes d'arcades, des baby-foot ou encore des jeux de fléchettes réunis dans la salle des fêtes pour le plus grand plaisir des petits et des grands.

Sennecey-lès-Dijon, France

La salle des fêtes de Sennecey-lès-Dijon s'est transformée en véritable terrain de jeu ce weekend. Plus d'une trentaine de flippers, des jeux d'arcades, des baby-foot ou encore des jeux de fléchettes ont été installés par l'association Pinball Passion pour la 4e edition du Festival du jeu de café. 671 personnes au total sont venues profiter ce weekend de ce voyage dans le temps.

Des flippers, des jeux d'arcade et des baby-foot

Il y a ceux qui sont des habitués comme Dominique, la soixantaine, un vrai passionné de flippers : "Ça me rappelle des souvenirs quand j'étais gamin donc il y a une cinquantaine d'années, je jouais au flipper. C'était 20 centimes la partie et ce qui est agréable c'est qu'on retrouve les bruits notamment le bruit de la partie gratuite. L'année dernière, j'ai eu une ampoule à la main droite à force de masser le flip." C'est vous dire à quel point il est passionné et il n'y a pas que des anciens qui s'y mettent. Jeff lui fait découvrir les flippers à son fils, Liam 9 ans : "C'est la première fois qu'il en voit un, il est tout excité par les lumières et il a vite compris le principe" Les jeunes aussi sont séduits par ces flippers venus d'un autre temps, comme Chloé, 21 ans elle s'essaie sur un flipper d'Elvis Presley : "Je crois que c'est sur les vieux trucs qu'on s'éclate le plus, qu'on passe les meilleurs moments, parce que c'est intemporel. C'est hyper bien fait, les lumières, les bruitages. Ça vieillit hyper bien !"

Parmi les flippers, le célèbre Ghost Busters qui a marqué des générations © Radio France - Romane Porcon

Les enfants ont aussi pu tester un jeu de simulation de ski ou encore un tetris géant © Radio France - Romane Porcon