Les passionnés de tatouage réunis à Mont-de-Marsan

C'était la première édition de la convention tatouage "Les Mains en Or", ce week-end, à Mont-de-Marsan. Un événement à la hauteur des attentes des organisateurs.

Mont-de-Marsan, France

"On est plus que satisfait", se réjouit Yannick Grillon, tatoueur à Mont-de-Marsan, et l'un des organisateurs de cette convention qui s'est déroulée salle Lamarque Cando.

Pendant deux jours, plusieurs centaines de personnes ont pu profiter du travail d'une trentaine de tatoueurs, venus de la France entière. _"_Des anciens et des plus jeunes", selon les organisateurs.

Séance tatouage en cours. © Radio France - Boris Hallier

L'occasion pour certains Landais de se faire tatouer. Et pour les enfants de découvrir cet art qui s'est fortement développé ces dernières années en France. "Le tatouage se vulgarise", explique Philippe Dynamo, journaliste à Tatouage Magazine. "On a aujourd'hui au moins 10.000 tatoueurs dans le pays. 18 à 20% de la population est tatouée".

La prochaine édition de la convention tatouage aura lieu l'année prochaine à l'Auberge Landaise de Mont-de-Marsan, "pour accueillir plus de monde".