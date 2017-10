Les passionnés de trains miniatures réunis à la Trocardière ce week-end

C'est la quatrième fois que Rail Océan arrive en gare de Nantes. 180 exposants et des milliers de passionnés qui viennent autant pour voir le décor que les trains.

Dans une rue étroite, deux camions de pompiers tentent d'éteindre les flammes qui sortent d'un immeuble. Quel rapport avec les trains miniatures? Aucun. Si ce n'est que l'action se déroule à proximité d'une voie de chemin de fer. "Dans les membres du club de modélisme ferroviaire de Coutras, on a deux pompiers. Alors ils ont proposé de faire des petites scènes comme ça" nous explique le président Bernard Sauquet. "C'est ce qui plaît au public. Dans toutes les expositions, les créateurs cherchent à attirer l’œil du public avec une petite saynète particulière."

La mise en scène d'une intervention des pompiers © Radio France - Louis de Bergevin

Quand on les interroge, les ferroviphiles, comme on appelle ces passionnés de train, expliquent que le décor ne va pas sans le rail, et inversement. "Je ne sais pas si vous avez déjà vu un bout de contreplaqué avec une voie posée dessus sans rien... Une fois que vous avez mis le décor c'est autre chose" justifie Jean-Paul, un ancien cheminot.

Le bruit d'une locomotive Copier

Et les exposants travaillent chaque détail. Ici des personnages jouent à la pétanque, là il y a des vendanges, ou une randonnée. Des effets de lumière sont aussi utilisés avec des gyrophares qui s'allument ou même un radar qui flash une voiture sûrement trop rapide.

Sur une route, le détail va jusqu'au radar qui flash régulièrement © Radio France - Louis de Bergevin

Mention spéciale au club de modélisme de Coutras qui a reproduit, sur 22 mètres de long, la gare de Coutras. Elle existe vraiment, en Gironde, sur la ligne Paris-Bordeaux. C'est un carrefour ferroviaire puisqu'il y a aussi la liaison Bordeaux-Lyon. 16 voies en largeur. Cette maquette à été démarrée en 1993... Et elle n'est pas encore terminée. 8 personnes travaillent dessus aujourd'hui.

Reproduction de la gare de Coutras © Radio France - Louis de Bergevin

Autour des stands, à la Trocardière, il y a des spectateurs de tous les âges. Certains parents viennent avec leurs enfants qui regardent, des étoiles dans les yeux, les trains passer. Et ils peuvent en profiter encore ce dimanche.