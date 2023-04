Les passionnés de voitures miniatures se retrouvent pour la 36e édition de la bourse de Migné-Auxances

"C'est des très vieilles voitures ça" s'émerveille Abel, cinq ans. Il est venu avec son père, Jérémie, pour qui cet évènement "replonge un peu dans la passion de l'automobile qui se transmet depuis tout petit". Et c'est un peu la même chose pour tous les passionnés présents dans la salle des fêtes de Migné-Auxances pour la 36e édition de cette bourse, organisée par l'association Mini-Auto club pictave : l'objectif est de partager un moment entre connaisseurs et observer les pièces de collection exposées.

ⓘ Publicité

Les miniatures ont été exposées sur près de 100 mètres de tables © Radio France - Salomé Martin

Et parmi les exposants, il y a Manuel Girault, le président de l'association qui présente "entre 500 et 1000 (pièces), peut-être bien, il doit m'en rester encore un peu que je n'ai pas triées". Et parmi toutes ses miniatures, il y a des doubles, des triples, mais aussi des pièces, issues de lots, qu'il a achetées par cinquante "et il n'y en avait qu'une qui m'intéressait", avoue-t-il en souriant.

Manuel Girault, le président de l'association Mini-auto club pictave © Radio France - Salomé Martin

Sur le stand d'à côté, le trésorier de l'association Jacques Brossard propose lui aussi ses pièces à la vente. Il est responsable de la bourse de Migné-Auxances, et se satisfait de voir que les habitués ont répondu au rendez-vous. Même s'il l'admet, la passion des miniatures automobiles n'attire plus tant de jeunes que ça : "quand vous regardez, il y a beaucoup de têtes blanches. Dans le club, on va dire que les plus jeunes ont une quarantaine d'année". Mais il est confiant face à l'avenir : "la collection c'est cyclique, il y a des choses qui montent, des choses qui s'arrêtent et d'autres se maintiennent".

Jacques Brossard, trésorier de l'association et organisateur de la 36e édition de la bourse de Migné-Auxances. © Radio France - Salomé Martin

L'association Mini-Auto club pictave donne déjà rendez-vous pour la 37e édition de la bourse de Migné-Auxances, qui aura lieu le 14 avril 2024.