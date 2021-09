Les patrons de cinéma dans le flou avec l'élargissement du pass sanitaire pour les adolescents

Dès ce vendredi 1er octobre, le pass sanitaire devient obligatoire pour les plus de 12 ans et deux mois. Dans les salles de cinéma, les films reviennent avec des spectateurs, et cette mesure pourrait changer la donne. Jean-Edouard Criquioche, patron de plusieurs salles nous a donné son sentiment.

C'est une nouvelle qui pourrait faire grinder les dents des patrons de salles de cinémas. Dès ce vendredi 1er octobre, le pass sanitaire sera élargi aux plus de 12 ans et deux mois, alors que les spectateurs reviennent peut à petit en salle, comme les blockbusters américains. Jean-Edouard Criquioche, patron des cinémas Grand Forum à Louviers, Gaillon et Dieppe était l'invité de France Bleu Normandie ce mercredi matin.

On est toujours malmené par cette crise avec nos amis restaurateurs à subir toutes ces contraintes - Jean-Edouard Criquioche

Et a suite inquiète Jean-Edouard Criquioche. En particulier l'élargissement du pass sanitaire pour les adolescents dès 12 ans et deux mois. "C'est très difficile à prévoir. Depuis deux ans, en tant que chef d'entreprise, on est capable de se projeter dans l'avenir, d'avoir des prévisions. Là, comme les règles du jeu changent en permanence, je suis incapable de dire l'impact que ça va avoir sur les entrées. On a vu cet été l'impact du pass sanitaire. Le Fast and Furious fait un million d'entrées la première semaine et dès l'application du pass, il perd 90% de ses entrées. Ce qui est historique. Le point positif, c'est que, malgré toutes ces difficultés, les Français les franchissent pour venir au cinéma. Ça nous aide à garder le moral", explique Jean-Edouard Criquioche.