Les patrons de discothèques s'estiment oubliés du déconfinement

Contrairement aux cafés, restaurants, et même aux bars de nuit, les discothèque n'ont pas rouvert. Les patrons de boîte de nuit ont appris ce weekend que le déconfinement ne serait pas avant septembre et ils s'estiment oubliés du gouvernement.

"À l'heure actuelle on ne sait rien, nos trésoreries s'épuisent, on a perdu 100% de notre activité et personne ne parle de nous" : le patron de la discothèque La Suite à Périgueux guette depuis des semaines une date de déconfinement. Mais le gouvernement a repoussé la perspective d'une réouverture dans la nuit de vendredi à samedi en annonçant que les discothèques resteraient fermées jusqu'à septembre.

30% des discothèques pourraient fermer

Le patron de La Suite a calculé que ses charges mensuelles avoisinent les 11.000 euros, pour le loyer, les assurances, le suivi des systèmes de sécurité et les terminaux de paiement etc. Ses quatre salariés sont au chômage partiel mais lui et son épouse sont sans revenus depuis la fermeture le 17 mars. Il estime que 30% des entreprises de discothèque en France pourraient fermer à cause de ce confinement prolongé.