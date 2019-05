Les Pays-Bas remportent l'Eurovision et Bilal Hassani finit 14e

Ce n'est pas encore cette année que Marie Myriam va trouver un successeur. La France termine une nouvelle fois au milieu du classement de cette 64e édition du concours Eurovision de la chanson qui avait lieu cette année à Tel Aviv en Israël. Sans surprise, le grand favori des parieurs, le Néerlandais Duncan Laurence obtient le plus de points (492) devant l'Italie (465 points) et la Russie (369 points).

La chanson Arcade qui a été couronnée tranchait dans une soirée très strass et paillettes : une douce ballade mélancolique racontant des amours contrariées. Duncan Laurence, qui l'a interprétée installé au piano sur une scène plongée dans le noir, explique sur le site de l'Eurovision qu'elle lui a été inspirée par une personne qu'il a profondément aimée et qui est morte jeune.

Grâce à ce sacre, les Pays-Bas mettent fin à 44 ans de disette. Le prochain concours Eurovision de la chanson aura donc lieu à Amsterdam l'an prochain.

La déception pour la France

La France, elle, cherche toujours sa nouvelle Marie Myriam et ce n'est finalement pas Bilal Hassani. L'artiste de 19 ans se classe 14e, une déception au regard de sa prestation. Pour une fois, la délégation française avait mis les moyens et s'était coulée sans trop de difficultés dans le moule Eurovision avec une avec une scénographie particulièrement soignée et une interprétation très sensible.

Bilal Hassani est passé en 21e position sur 26 candidats. Peut-être un peu tard pour marquer les esprits mais le chanteur a confié au reporter de France Bleu être "super fier de sa performance."

J'ai fait exactement ce que je voulais faire avec mes danseuses et mes choristes. je suis super heureux. J'ai toujours voulu participer à l'Eurovision. Quand j'étais petit et que je regardais l'Eurovision, je me disais, un jour je le ferai. Pas un jour je gagnerai ou je serai Top 10 ou Top 5. C'était vraiment, je veux faire l'Eurovision et je l'ai fait donc mon rêve s'est réalisé ce soir."

Madonna déçoit

La star américaine était attendue pour deux chansons sur la scène de l'Eurovision. Une prestation à 1,3 million de dollars pour dix minutes qui n'a pas convaincu les fans. La Madonne a interprété son tube Like a Prayer en le parsemant de fausses notes, un mauvais cadeau d'anniversaire pour les 30 ans de ce tube. Madonna a également dévoilé le titre "Future", extrait de son prochain album studio "Madame X", dont la sortie est prévue le 14 juin.