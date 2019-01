Les peintres de la vallée de la Creuse exposés à Rueil-Malmaison

Guéret, France

C'est un petit événement au musée d'art et d'archéologie de Guéret : 17 de ses tableaux, auxquels s'ajoutent cinq toiles du musée de Limoges et deux du Conseil départemental, sont prêtés pour une exposition de quatre mois à l'atelier Grognard, à Rueil-Malmaison : "Peindre dans la vallée de la Creuse 1830-1930".

C'est la commissaire d'exposition de l'atelier Grognard qui a proposé le projet au musée de Guéret. "On a immédiatement appelé tous les autres musées et le département de la Creuse pour voir comment mobiliser tous les partenaires de la vallée et chercher les tableaux dans les collections privées. C'est une grande chance." s'enthousiasme Laurence Fidry, cheffe de projet Vallée des peintres entre Berry et Limousin.

La société de transport des œuvres d'art était à la manœuvre pour emballer les tableaux. © Radio France - Céline Autin

Pas d'exposition en région parisienne depuis 1931

Entre 1830 et 1930, près de 400 artistes ont sillonné le Berry et le Limousin. Mais ce patrimoine artistique est encore méconnu. La dernière exposition des peintres de la vallée de la Creuse remonte à 1931. "Notre histoire est du même niveau que Pont-Aven, Barbizon et la Normandie. L'objectif maintenant c'est de montrer ce qui s'est passé, même si c'est un travail de fourmi. On est une pépite à redécouvrir.", souligne Laurence Fidry.

L'atelier Grognard est un carrefour bien connu des amateurs de peintures impressionnistes. Parmi les œuvres envoyées pour l'exposition, celles d'Arnaud Guillaumin et d'Alfred Smith y figurent en bonne place : la possibilité, peut-être, qu'elles soient repérées par des conservateurs étrangers.

Une chance à saisir pour le musée de Guéret, actuellement fermé

Florence Disson, directrice du musée d'art et d'archéologie de Guéret, se félicite également de voir des tableaux exposés dans d'autres musées : "L'avantage c'est de pouvoir rendre visibles les œuvres pendant notre période de fermeture. Nous espérons que la découverte de ces tableaux amènera autant de public à la réouverture en 2021."