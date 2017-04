Les pensionnaires de l'EHPAD de Mezières-en-Brenne stars d'un livre numérique

L'EHPAD de Mezières-en-Brenne à l'honneur. Le livre "Petits Portraits de Grande personnes", réalisés grâce aux témoignages de retraités, pensionnaires de cet établissement, va sortir à l'échelle nationale dans sa version numérique...

Il y a Colette, Jeanne, Augustin, Hyacinthe ou Lili. Ils ont de 84 ans à 102 ans. 16 portraits parfois drôles, parfois durs, toujours touchants.

"16 pensionnaires ont accepté de participer. Au départ, on pensait faire uniquement une version numérique mais on s'est dit que ce n'était pas forcément adapté pour nos résidents, raconte Eugénie Guillet-Walch, animatrice à l'EHPAD de Mezières-en-Brenne. Avec Barbara Constantine et Cécyl Gillet, nous avons donc décidé de nous lancer dans une version papier. Quand les résidents ont eu entre leur main le livre, ils ont été très touchés. Une dame de 98 ans m'a dit "je ne savais pas que je serai une star un jour""

Une version enrichie

D'abord édité à la Bouinotte, le livre est finalement sorti aux Editions Calmann-Lévy en mars 2017. Et dans les semaines qui viennent, la version numérique va paraître. "Il ne s'agit pas juste d'un livre numérique. On a enrichi la version avec des voix, des sons, des documents. Par exemple, certains pensionnaires faisaient référence à une colonne hindoue qui a ravagé Saint-Michel-en-Brenne. Un épisode historique très méconnu... Barbara l'a étayé de documents".

L'EHPAD de Mezières-en-Brenne a investi dans 11 tablettes numériques pour permettre aux pensionnaires de consulter ce livre enrichi.

Eugénie a les yeux qui brillent quand elle parle de "ses" pensionnaires, "ses" Papis et Mamies qu'elle accompagne chaque jour. "Certains de nos 16 témoins sont déjà partis. Mais leurs familles sont très touchées. Ca bouscule un peu les idées reçues que l'on peut avoir des personnes âgées".