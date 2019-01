Les "Personnages exceptionnels", au menu du festival de la biographie de Nîmes 2019

Nîmes, France

Le 18é festival de la biographie de Nîmes démarre le 25 janvier prochain à Carré d'Art. 3 jours pour le rendez-vous incontournable de l'année littéraire. Deux président d'honneur, Jean-Louis Debré, ancien président du conseil constitutionnel et écrivain et la journaliste de Marianne et chroniqueuse à France Inter et Nîmoise également, Clara Dupont-Monod. Une centaine d'auteurs et d'auteures feront le déplacement. Ils étaient quelques 300 à vouloir en être.

Les historiens, des passeurs d'existence

Le festival de la biographie décline en 2019 les "personnages d'exceptionnels". Un événement culturel qui a attiré l'an passé 30.000 visiteurs. Des livres, des concerts, avec le pianiste Nicolas Stavy qui a interprétera deux partitions récemment découvertes de Gabriel Fauré, des rencontres-lecture, des films, une vision à 360° pour un véritable forum culturel gratuit et ouvert à tous. La biographie sous toutes ses formes avec des passeurs d'existence qui résonnent nationalement et localement.

3 jours de rencontres avec des personnages et des auteurs exceptionnels

Des personnages exceptionnels, Vercingétorix, Napoléon, Aliénor d'Aquitaine ou singuliers, Lapérousse, Vidocq. Des auteurs non moins exceptionnels. Jean-Louis Debré, Clara Dupont-Monod, Axel Kahn, Jean-Pierre Kalfon, ou Vladimir Fédorovski. Nils Tavernier présentera le livre et son film "L'incroyable histoire du facteur cheval". Les plus jeunes ne sont pas oubliés. Huit auteurs de livres Jeunesse iront pour l'ouverture du festival de la biographie de Nîmes dans une dizaine d'établissements scolaires et au CHU.

"Ce que je peux enfin vous dire" à Nîmes

Parmi les noms qui ont une résonance, Michaël Darmon, (Macron ou la démocratie de fer), Alain Duhamel, (Le journal d'un observateur) et Ségolène Royal qui viendra présenter, (dimanche 27/01) son livre "ce que je peux enfin vous dire" publié chez Fayard.

Le prix de la biographie du Point

Attribué l'an dernier à Marie-Christine Natta pour son "Beaudelaire" (Perrin), le 16é prix de la biographie du Point 2019 sera remis le 25 janvier à Carré d'Art. Son jury est présidé par Dominique Bona, de l’Académie Française.