Les concerts dans les bars autorisés en Dordogne pour la fête de la musique

La bamboche sera (en partie) de retour pour le soir de la fête de la musique, le 21 juin prochain en Dordogne. Le préfet de Dordogne, Frédéric Périssat, confirme l'annonce faite par la ministre de la Culture Roselyne Bachelot, mais indique que le protocole sanitaire restera stricte. Les groupes de musiques pourront se produire dans les bars et les restaurants, mais seulement à l'intérieur des établissements "on ne va pas l'autoriser en terrasse pour éviter les attroupements sur la voie publique" explique le Préfet. Par ailleurs, les jauges et les limitations restent les même malgré l'organisation de ces petits concerts : "ça sera conditionné par le respect de la jauge et des mesures barrières, les tables de six et les masques lors des déplacements. "

L'épidémie ralentie fortement en Dordogne

Cette décision nationale résonne évidemment avec l'évolution de l'épidémie depuis plusieurs semaines. Ce jeudi 17 juin, le taux d'incidence est de 15.9 personnes contaminées pour 100.000 habitants en Dordogne. À titre de comparaison, ce chiffre s'est envolé à 330 à la fin du mois de mars. Les services de réanimations sont également largement moins touchés, deux patients sont aujourd'hui dans ce service au CH de Périgueux. Ils étaient une centaine en janvier.

"Il faut utiliser notre arme première : la vaccination"

Le Préfet de la Dordogne rappelle également que cette évolution positive de l'épidémie est assez fragile en raison du variant indien, qui pourrait se propager rapidement "il y a quelques cas en Nouvelle-Aquitaine, mais ils sont tous contrôle". C'est également pour cette raison que le Préfet a tenu à encourager les Périgourdins à se faire vacciner avant les prochains départs en vacances.