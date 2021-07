Les petits Ligériens testent les sports olympiques à Saint-Victor-sur-Loire

La base nautique de Saint-Victor-sur-Loire se transforme en base multisports du jeudi 29 au samedi 31 juillet. Escrime, aviron, boxe, foot sur sable ... Les enfants peuvent tester gratuitement plusieurs activités liées aux disciplines olympiques tout en suivant les retransmissions des JO de Tokyo. Seulement quatre villes en plus de Paris ont répondu à l'appel lancé par le comité de Paris 2024 pour organiser ce "Lives des Jeux".

Créer des vocations de sportifs

"C'est trop bien parce qu'il y a pleins de choses ! Il y a du foot, du baby foot, du paddle [on se tient debout sur une grande planche et on se déplace avec une pagaie, ndlr] et tout, c'est bien!" s'enthousiasme Zakaria, masque d'escrime sur le visage. "C'est pas tout le temps qu'on a ça à Saint-Etienne."

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Wided et Soumaya s'essaient au basket près de la plage. Gymnastes en herbe, elles aiment déjà l'émotion de la victoire. Aux JO "dans le judo, c'est qu'à la fin la fille était contente de gagner et ça m'a plu !" assure Wided. Et sa petite sœur de compléter, "je suis contente qu'il y en ait qui gagne" aussi "des copains qui gagnent qui sont à la gym avec moi." Elles enchaînent les tirs de balle sous les yeux de leur père. "J'aime bien, ça apprend aux enfants à découvrir les activités. Et puis peut-être, créer des rêves dans leur tête !"

Promouvoir les valeurs olympiques

C'est l'objectif affiché de cette opération. "On n'est pas là pour la compétition, mais si on crée des vocations, si un, deux, trois enfants et pourquoi pas plus repartent avec l'envie de pratiquer un de ces sports, c'est magnifique !" souligne Patrick Essertel, qui travail au service grands événements de Saint-Etienne Métropole. Ces animations permettent aussi de promouvoir les valeurs olympiques. "On sait que le sport est bon pour la santé et l'esprit, et puis il est bon pour des valeurs plus humanistes de partage, d'humanité. L'olympisme, ça va au-delà du sport." L'événement est d'autant plus important que Saint-Etienne fait partie des villes hôtes des Jeux de Paris 2024 et accueillera le football.

Pour profiter des événements, rendez-vous entre 12H et 20H sur la base nautique de Saint-Victor-sur-Loire. Un nouveau "Live des Jeux" sera organisé dans le parc du Puits Couriot à Saint-Etienne du 5 au 7 août avec une dimension un peu plus culturelle. Les concerts de la Guinguette illustreront les nouveaux sports olympiques : le skateboard, l'escalade et le break dance.