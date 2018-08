Verneuil-sur-Avre, France

Ils viennent de toute la France, mais aussi d'Espagne, de Grande-Bretagne, d'Allemagne, de Belgique ou du Luxembourg et sont âgés de 7 à 17 ans. Depuis près de deux semaines, 310 musiciens et chanteurs des Petites mains symphoniques sont réunis en académie dans le cadre de la prestigieuse École des Roches à Verneuil d'Avre et d'Iton. Ils donnent ce vendredi soir à 20h30 leur ultime représentation, place de la Madeleine. Le concert est gratuit.

Une seule passion, la musique

Entre les répétitions, les concerts et les activités de loisirs comme le foot ou le tennis de table, les jeunes musiciens ont un programme bien chargé. Ils ont déjà donné 42 concerts gratuits, dans des églises, des maisons de retraite, des parcs de château et même dans une brocante. Des intermèdes musicaux d'une heure qui mettent en avant la diversité de la musique : musique classique, musique latino, jazz, le directeur artistique, Éric du Faÿ ne s'interdit aucun genre, même si c'est un défi pour le chef d'orchestre de diriger une formation aussi jeune :

Si vous pouvez dirigez un orchestre d'enfants, vous pouvez diriger toutes les formations du monde " - Éric du Faÿ, directeur artistique des Petits Mains Symphoniques

La musique coule dans le sang des artistes en herbe, qui, pour les musiciens, ont été recrutés lors d'une audition qui a lieu tous les deux ans. Pianistes, flûtistes, hautboïstes, violonistes ou contrebassistes, ils aiment tant la musique qu'elle rythme leurs journées et leurs nuits. Le soir, dans les dortoirs de l'École des Roches où ils sont hébergés, il n'est pas rare d'entendre un air à l'heure de l'extinction des feux.

Éric du Faÿ, le directeur artistique des PMS, n'hésite pas à donner de la voix quand il faut rappeler à l'ordre l'orchestre pendant les répétitions © Radio France - Laurent Philippot

Les Petites mains symphoniques, accompagnées d'un chœur éphémère

Ce vendredi, pour le concert de clôture, c'est le grand jeu. Vous devriez entendre des extraits de Carmina Burana de Carl Orff, des requiem de Mozart et de Verdi (eh oui, requiem est invariable) et quelques airs de mambos, interprétés par plus de 300 musiciens et chanteurs. Pour l'occasion, un chœur éphémère a répété toute la semaine, une heure et demie par jour à l'abbaye Saint-Nicolas. Composé de jeunes de 7 à 107 ans, ce chœur amateur rejoindra l'orchestre pendant une quinzaine de minutes.