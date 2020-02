Les phases finales de l'Open Rapido commencent ce weekend à Mayenne !

250 joueurs et joueuses de tennis sont réunis à Mayenne pour le tournoi de tennis Open Rapido. Pour cette édition 2020, dix joueurs et 6 joueuses classés entrent en compétition pour les phases finales à partir de ce vendredi 21 février. Reportage de Sarah Saltiel-Ragot.

Trente-sept ans après la première édition, la réputation de l'Open de Mayenne, devenu Open Rapido, n'est plus à faire. Le tournoi mayennais a vu passer des joueurs qui ont ensuite eu de belles carrières. La président du club de Tennis de Mayenne, qui accueille la compétition, Didier Pivette, pense bien sûr à Jo-Wilfried Tsonga, le plus illustre.

Cette année, le tournoi reçoit 250 joueurs et joueuses, dont une quinzaine classés nationalement. "C'est un plateau exceptionnel," se réjouit Jean-François Maupas, le directeur de l'Open Rapido, "les joueurs et les joueuses sont susceptibles, en tableau final, de faire un premier tour de grand chelem." Côté préparation, l'organisation a une nouveauté cette année : un espace spécifiquement mis en place pour les joueurs numérotés. Une salle d'échauffement avec des appareils de musculation et un espace de soin avec des kinésithérapeutes. Une manière de "se démarquer" pour le directeur avec un aménagement "qu'on voit peu sur les tournoi de notre catégorie".

Ces joueurs inscrits au classement national entrent en compétition ce vendredi. Au programme de la journée : seizièmes et huitièmes de finales. Les quarts et les demies auront lieu samedi et les finales dames et messieurs dimanche à partir de 14h. Le tournoi qui a commencé il y a une dizaine de jours est ouvert à tous et entièrement gratuit. Pour les finales, le public devrait être au rendez-vous. Les organisateurs attendent environ 500 personnes au Tennis Club de Mayenne.