PHOTOS - Les pieds dans le sable à Tournon-sur-Rhône avec l'ouverture de Tournon plage

Pas moins de 150 tonnes de sable recouvrent le sol, deux cabanes de plage aux rayures bleues et blanches ont été installées à l'entrée et les transats entourent le terrain de beach volley que les poussins du club de foot de Tournon Tain n'ont pas manqué de tester dès son inauguration vendredi 23 juillet : "C'est super bien parce qu'on joue sur du sable et on a des bonnes équipes", témoigne Nolan, 7 ans. Enthousiasme partagé par Michael Savenier : "On ne se croirait pas à Tournon, sourit le président du Racing club Tournon Tain. C'est bien, ça permet de réunir tous les clubs associatifs du coin."

D'une capacité d'accueil de cinquante personnes, l'entrée de Tournon plage est gratuite et accessible à tous. Avec ce nouvel aménagement, la Ville veut attirer des jeunes et offrir un peu de dépaysement à ses habitants explique le maire Frédéric Sausset : "On ne va pas partir à l'étranger pour la plupart, on ne se déplacera peut-être même pas dans d'autres régions alors c'est important de pouvoir permettre à ceux qui ne partent pas de sentir un peu en vacances tout en restant en centre-ville."

Tournon plage ouvre de 8 heures 30 à midi et de 13 heures 30 tous les jours jusqu'au 22 août.

Le terrain de beach volley aménagé le long du quai Farconnet a été inauguré par les joueurs du club de foot de Tournon Tain ce vendredi 23 juillet. © Radio France - Elsa Vande Wiele

150 tonnes de sable recouvrent le sol, deux cabanes de plage ont été installées à l'entrée et les transats entourent le terrain de beach volley de Tournon plage. © Radio France - Elsa Vande Wiele