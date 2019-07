VIDEO - Une quarantaine de pilotes de drones de course s’affrontent à Chaillac-sur-Vienne

Une course de drones est organisée samedi 27 juillet et dimanche 28 juillet à Chaillac-sur-Vienne, à côté de Saint-Junien. Ces engins peuvent aller à plus de 200 kilomètres par heure et vont faire le show sur le stade de la commune. Des pilotes pourront se qualifier pour les championnats de France.

Chaillac-sur-Vienne, France

Le drone de course ? Une discipline qui a émergé il y a 3 ans à peu près, des championnats de France et du monde sont même organisés. L'association Limouzi Drone Racing promeut ce sport encore peu connu du grand public le 27 et 28 juillet au stade de Bujaras, sur la commune de Chaillac-sur-Vienne.

Cette année, les drones atteindront les 220 km/h

Une quarantaine de pilotes vont s'affronter. Les meilleurs pourront même gagner des points pour se qualifier pour les championnats de France qui ont lieu dans le Nord en septembre prochain. Nicolas Valladas, organisateur de la course, attend encore plus de spectacle cette année : "En 2019, les règles ont changées. Les drones vont beaucoup plus vite. L'an dernier, ils allaient à 170 km/h. Cette année, on va être dans les 220 km/h. C'est une vitesse qu'ils atteignent en une seconde environ, c'est assez impressionnant."

Lucas, 12 ans, a commencé les courses il y a quelques mois. Il a monté son drone lui même. © Radio France - Inès Lombarteix

Les drones de course sont pilotés en immersion. Ils volent avec une caméra embarquée qui retransmet les images en direct dans un casque vidéo. Le pilote guide son bolide grâce à une télécommande.

Vidéo : un pilote de drone à l'entrainement

Killian Rousseau, champion de France de course de drones, fera partie des compétiteurs. L'événement a lieu de 10 heures à 19 heures, samedi 27 et dimanche 28 juillet.