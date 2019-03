Les pilotes de la Patrouille de France s’entraînent aussi dans le Vaucluse chaque hiver

Travaillan, France

Tous les hivers la Patrouille de France s'entraine au-dessus de l'aérodrome militaire Plan de Dieu sur la commune de Travaillan. Un entrainement partagé entre leur base de Salon de Provence et le Vaucluse : figures et vol en formations sont travaillés avant la période des démonstrations et meeting qui passe par le 14 juillet au-dessus de Paris.

Au sol le poste emetteur pour la liaison avec les pilotes mais aussi l'enregistrement vidéo pour le débriefing © Radio France - Jean Michel Le Ray

« La similitude avec l’axe de Salon-de-Provence et celui de Plan de Dieu c’est qu’ils ont la même orientation. Donc en fait on peut aussi bien s’entrainer à Salon-de-Provence qu’à Plan de Dieu et puis ça permet de changer un peu de lieu d’entrainement et d’évoluer dans une autre zone » explique le lieutenant-colonel Quirin , directeur des équipes de présentation de l’armée de l’air. Au sol assisté d’un mécanicien et d’un opérateur qui filme tout l’entrainement il est en contact permanent avec les pilotes pour leur donner son appréciation sur la qualité des figures.

La particularité de la Patrouille de France c’est que chaque année trois nouveaux pilotes rentrent et trois pilotes sortent donc il faut bien former ces nouveaux pilotes à un pilotage qui est particulier

Figures traditionnelles mais aussi nouvelles sont testées jusqu'à la perfection © Radio France - Jean Michel Le Ray

« Tous les vols de la Patrouille de France que ce soit en entrainement ou en démonstration doivent être filmés pour des raisons de sécurité des vols et également pour le débriefing. Ça permet aux pilotes de vraiment voir si le travail qui a été effectué dans l’avion rend un bel effet et pouvoir faire des arrêts dur image ou des ralentis ça permet vraiment de débriefer finement leur position. »

La Patrouille de France une fois ses entrainements terminés fin avril reprendra ses démonstrations et meetings jusqu’à fin septembre. On pourra les voir notamment les 25 et 26 mai au meeting d’Orange dont le montant des entrées sera reversées aux œuvres sociales de l’armée de l’air.