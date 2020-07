Les pique-niques en blanc reviennent ce lundi aux jardins d’Eyrignac

Les sites touristiques de Dordogne s'adaptent à la crise sanitaire. Depuis le début des vacances d'été, ils sont de plus en plus nombreux à annoncer leur réouverture dans le respect des gestes barrière. Ce lundi 13 juillet, les traditionnels pique-niques en blanc dans les jardins d'Eyrignac sont ainsi de retour. Ils auront lieu tous les lundis jusqu'au 17 août. Face à la forte demande, les propriétaires ont décidé de les maintenir mais à certaines conditions.

Une soirée adaptée aux mesures sanitaires

Pour respecter les distanciations sociales, il sera possible de pique-niquer également dans les prés fleuris et dans le jardin des sources en plus de la roseraie blanche où la soirée a lieu habituellement. Cette année aucun buffet ne sera proposé mais le jardin vendra des paniers repas (entre 8 euros et 12,50 euros) à ceux qui n'auraient pas prévu de pique-nique maison. Les propriétaires demandent à ce que la réservation en ligne soit privilégiée.

Ces pique-niques rassemblent généralement entre 400 et 500 personnes. Le jardin ouvrira à 19 heures pour le pique-nique qui se termine aux alentours de 22h30. Le rendez-vous sera clôturé par un feu d'artifice. Pour le regarder les participants devront rester sur leur "nappe" et n'auront évidemment pas le droit de se regrouper.