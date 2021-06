Bonne nouvelle pour les habitants de Lille, Hellemmes et Lomme: les piscines seront gratuites cet été pour les habitants. Mais attention! Il faut faut bien réserver son créneau en raison de la crise sanitaire.

Les piscines gratuites cet été pour les habitants de Lille, Hellemmes et Lomme

Après des mois de confinement sans piscine, les bassins ont enfin rouverts et ils seront même gratuits cet été pour les habitants de Lille, Hellemmes et Lomme. Ces derniers pourront accéder gratuitement aux piscines de Marx Dormoy, de Lille Sud et Plein Sud. La ville de Lille l'a annoncé sur son compte Twitter. La gratuité sera en place toute la durée des vacances scolaires, indique la ville.

Mais attention, compte-tenu des restrictions liées au contexte sanitaire, il faut absolument réserver son créneau auparavant pour accéder à la piscine. Les créneaux sont de une heure à Plein Sud et Marx Dormoy, et de 45 minutes à la piscine de Fives.