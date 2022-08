Les piscines restent gratuites jusqu'au 31 août dans toute la Métropole Aix-Marseille

Face aux fortes chaleurs encore annoncées, l'accès aux piscines reste gratuit jusqu'au 31 août à Marseille et dans la Métropole. Plus de 175.000 baigneurs en ont déjà profité depuis fin juillet.

Face aux fortes chaleurs qui persistent et sont encore annoncées pour les prochains jours, la Métropole Aix-Marseille Provence prolonge la gratuité de l'accès aux piscines jusqu'au 31 août. L'initiative avait été lancée le 22 juillet dernier.

Entrée gratuite pour tous dans les piscines suivantes :

Lambesc : piscine Tournesol

Le Puy Sainte Réparade : piscine Jean-Pierre Moré

Pertuis : piscine Durance Lubéron

Venelles : piscine Sainte-Victoire

Aix-en-Provence : piscine Yves Blanc

Les Milles : piscine Claude Bollet

Bouc-Bel-Air : piscine Guy Drut

Gardanne

Trets

Les Pennes Mirabeau : piscine Jas de Rhode

Vitrolles : piscine Alex Jany

Cassis

Berre l’Etang

Fuveau : piscine Virginie Dedieu

A Marseille, le maire Benoît Payan avait déjà annoncé le 11 août dernier la prolongation de la gratuité jusqu'au 31 août.

L'initiative a déjà rencontré beaucoup de succès en trois semaines : plus de 50.000 baigneurs à Marseille et 125.000 dans les autres piscines de la Métropole, avec des records de fréquentation enregistrés dans les grands équipements comme Gardanne (plus de 21.000 entrées) ou Venelles (près de 20.000 baigneurs).

A Marseille, cinq piscines municipales sont par ailleurs réservées à la mise en œuvre du dispositif “J’apprends à nager”, qui a déjà permis la formation de plus de 5000 petites Marseillaises et petits Marseillais à la natation cette année.