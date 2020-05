Les plages de Batz-sur-Mer ont enfin rouvert

Les plages de Batz-sur-Mer étaient les dernières à rester fermées. Le maire sortant, battu à l'élection municipale, n'avait pas demandé d'autorisation à la préfecture de Loire-Atlantique. Suite à une réunion de concertation avec la nouvelle équipe municipale, le maire sortant a fait la demande et obtenu la dérogation pour ouvrir les plages.

Des règles très strictes

L’arrêté préfectoral autorise l'accès de 8h à 21h. La baignade et les activités nautiques sont autorisées, ainsi que les pratiques sportives individuelles, en revanche il est interdit de s'installer sur le sable. Distance obligatoire de un mètre entre les personnes et cinq mètres entre les groupes. L'alcool et les pique-niques sont interdits. Interdit également de faire la fête. Les rassemblements de plus de 10 personnes sont interdits. Les sentiers et chemins côtiers restent fermés mais Marie-Christine Lehuédé, future maire de Batz-sur-Mer fera la demande auprès de la préfecture dès sa prise de fonction le 25 mai.