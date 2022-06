Les Plages électroniques de Cannes : un festival en maillot !

Depuis le Jardin de France Bleu Azur, "100% été" reçoit Benoît Géli et Allegra Trichard, co-fondateurs et directeurs des Plages électroniques de Cannes.

Allegra Trichard et Benoît Géli, co-directeurs du festival des Plages électroniques de Cannes

Le festival des Plages électroniques de Cannes se déroule du 5 au 7 août 2022. Créé en 2006, cet évènement a lieu sur la plage du Palais des festivals et des congrès. Comme chaque année, de grands noms de la scène électro-pop s'apprêtent à enflammer la Croisette. En tout, près d'une cinquantaine d'artistes vont nous faire danser...Dans l'eau !

Le programme électro des Plages de Cannes

Parmi les têtes d'affiche : Martin Garrix, Damso, Kungs, Charlotte de Witte, Cut Killer, ou encore Vladimir Cauchemar. Et pour la clôture, les venues exceptionnelles de David Guetta et Bon entendeur.

Le festival, par ailleurs, offrira aussi une grande place aux jeunes talents de l'électro, notamment des azuréens (Umbree, Tohbi, Claire Breilly).

Les plages électroniques de Cannes en moins de 2 minutes avec Benoît Géli et Allegra Trichard

Un festival engagé

L'évènement s'investit pour la protection de la planète en proposant un accompagnement au tri des déchets et en bannissant le plastique à usage unique. Des cendriers de poche sont mis à disposition, et des moyens de transports de substitution sont organisés avec des navettes locales afin de réduire les déplacements en voiture. Le festival s'engage aussi pour le respect de l'environnement à travers les cleaning sessions afin de restaurer et conserver la propreté des fonds marins. Côté alimentation, la restauration est basée sur des productions locales.